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17:15 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске женщина возмутилась вопросом из викторины по «Гарри Поттеру»

НОВОСИБИРСК, 7 фев — РИА Новости. Жительница Новосибирска потребовала у администрации местной библиотеки отказаться от популярной викторины по книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере из-за творческого вопроса о зельях, рассказала РИА Новости во вторник директор Централизованной библиотечной системы (ЦБС) им. Лихачева Ирина Зырянова.

Ответы на вопросы викторины по книгам о Поттере можно было дать на сайте библиотеки или непосредственно в самой библиотеке. Победителям вручались грамоты и памятные дипломы.

Викторина содержала два задания на знание содержания книги и одно творческое, где участникам предлагалось придумать ингредиенты и собственный рецепт волшебного зелья, подобный упоминаемым в книге, и объяснить волшебное действие каждого из его компонентов.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что библиотека закрыла викторину из-за жалобы одной из посетительниц.

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«Посетительница увидела викторину, пришла вчера и сказала, а вдруг они (дети) сварят это зелье. Хотя там такого задания не было. Я даже не понимаю, как что-то можно сварить из ингредиентов, упоминаемых в книгах, например, из крыльев феи, лунного света… Это совершенно ее представления. Когда спросили, читала ли она «Гарри Поттера», сказала «не читала и не буду», — рассказала Зырянова.

Директор библиотеки отметила, что эта викторина абсолютно безобидная, проходит регулярно во многих библиотеках страны и не может причинить вред кому бы то ни было, а тем более оказаться «общественно опасной», как утверждала посетительница.

По словам Зыряновой, викторина завершилась не из-за бурной реакции на нее посетительницы библиотеки, а просто в положенный срок. «Викторина по плану проходила неделю, 23 человека в ней приняли участие. Просто совпало, что она заканчивалась», — сказала директор библиотеки.

«У каждого человека свое мнение, но его нельзя представлять как истину в последней инстанции. Мы ей (посетительнице) попытались объяснить, что это просто викторина, но она осталась при своем, еще и жалобу написала», — добавила она.

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