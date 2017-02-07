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15:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Миассцы требуют от губернатора прислать снегоуборочную технику и «эффективных чиновников»

Достаточно необычная петиция была размещена сегодня активистами общественного движения из Миасса «Наше дело» на портале Change.org.

В документе от имени жителей города содержится обращение к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с требованием прислать в город снегоуборочную технику и… эффективных чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

В очень эмоциональном тоне «подписанты» петиции (таковых сейчас порядка 25) перечисляют коммунальные промахи местных властей, то есть главы Миасса Геннадия Васькова и его администрации, добавляя, что «сложилась критическая ситуация».

Якобы даже горожанам из-за неуборки снега на центральных улицах в прошлом декабре пришлось скидываться и самим выводить снегоуборочную технику во время краткосрочного визита в город президента Владимира Путина!

Добавим, что в Миасс Путин действительно прилетал в декабре из челябинского аэропорта на вертолете, во время визита президент посетил государственный ракетный центр им. В. П. Макеева и провел там совещание по вопросам обороноспособности страны.

Так или иначе, недовольные деятельностью Васькова и прочих чиновников городского округа миассцы потребовали от губернатора области Бориса Дубровского прислать снегоуборочные машины и «эффективных чиновников, умеющих организовывать уборку снега».

Одно из местных изданий уточняет, что администрацией Миасского городского округа был заключен контракт на уборку городских улиц с компанией «ФинИнвест-Плюс» стоимостью 19 млн 665 тыс руб. Контракт действует до 31 марта текущего года, первый транш по контракту более 6 млн должен быть уже выплачен. Это-то и не устраивает активистов из «Нашего дела», считающих якобы невыполненной работу компанией-подрядчиком.

Также активисты приводят фотоотчеты замеров глубины колеи на дорогах города.

Начальник информационно-аналитического отдела администрации Миасса Надежда Соколова рассказала, что пока не видела петицию «Нашего дела». По ее словам, в городе обычная рабочая обстановка, сегодня, 7 февраля, на улицах работало до 20 единиц снегоуборочной техники. «Комментировать действия оппозиционно настроенных к властям граждан я не буду», — подчеркнула Соколова.

Комментарий пресс-секретаря южноуральского губернатора Дмитрия Федечкина к моменту публикации получить не удалось.

Напомним, что ситуация в Миассе является перманентно конфликтной из-за непростых взаимоотношений главы округа Геннадия Васькова и группы депутатов местного собрания. В декабре это привело к тому, что городской бюджет был утвержден со скандалами и с третьего раза, однако, в целом, губернатор области Борис Дубровский не критиковал мэра Геннадия Васькова. По итогам визита в город президента в декабре, насколько известно, также не последовало никакой негативной реакции.

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