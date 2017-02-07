Миассцы требуют от губернатора прислать снегоуборочную технику и «эффективных чиновников»
Достаточно необычная петиция была размещена сегодня активистами общественного движения из Миасса «Наше дело» на портале Change.org.
Достаточно необычная петиция была размещена сегодня активистами общественного движения из Миасса «Наше дело» на портале Change.org.
В документе от имени жителей города содержится обращение к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с требованием прислать в город снегоуборочную технику и… эффективных чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.
В очень эмоциональном тоне «подписанты» петиции (таковых сейчас порядка 25) перечисляют коммунальные промахи местных властей, то есть главы Миасса Геннадия Васькова и его администрации, добавляя, что «сложилась критическая ситуация».
Якобы даже горожанам
Добавим, что в Миасс Путин действительно прилетал в декабре из челябинского аэропорта на вертолете, во время визита президент посетил государственный ракетный центр им. В. П. Макеева и провел там совещание по вопросам обороноспособности страны.
Так или иначе, недовольные деятельностью Васькова и прочих чиновников городского округа миассцы потребовали от губернатора области Бориса Дубровского прислать снегоуборочные машины и «эффективных чиновников, умеющих организовывать уборку снега».
Одно из местных изданий уточняет, что администрацией Миасского городского округа был заключен контракт на уборку городских улиц с компанией «ФинИнвест-Плюс» стоимостью 19 млн 665 тыс руб. Контракт действует до 31 марта текущего года, первый транш по контракту более 6 млн должен быть уже выплачен.
Также активисты приводят фотоотчеты замеров глубины колеи на дорогах города.
Начальник
Комментарий
Напомним, что ситуация в Миассе является перманентно конфликтной