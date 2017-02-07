Миассцы требуют от губернатора прислать снегоуборочную технику и «эффективных чиновников»

В документе от имени жителей города содержится обращение к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с требованием прислать в город снегоуборочную технику и… эффективных чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

В очень эмоциональном тоне «подписанты» петиции (таковых сейчас порядка 25) перечисляют коммунальные промахи местных властей, то есть главы Миасса Геннадия Васькова и его администрации, добавляя, что «сложилась критическая ситуация».

Якобы даже горожанам из-за неуборки снега на центральных улицах в прошлом декабре пришлось скидываться и самим выводить снегоуборочную технику во время краткосрочного визита в город президента Владимира Путина!

Добавим, что в Миасс Путин действительно прилетал в декабре из челябинского аэропорта на вертолете, во время визита президент посетил государственный ракетный центр им. В. П. Макеева и провел там совещание по вопросам обороноспособности страны.

Так или иначе, недовольные деятельностью Васькова и прочих чиновников городского округа миассцы потребовали от губернатора области Бориса Дубровского прислать снегоуборочные машины и «эффективных чиновников, умеющих организовывать уборку снега».

Одно из местных изданий уточняет, что администрацией Миасского городского округа был заключен контракт на уборку городских улиц с компанией «ФинИнвест-Плюс» стоимостью 19 млн 665 тыс руб. Контракт действует до 31 марта текущего года, первый транш по контракту более 6 млн должен быть уже выплачен. Это-то и не устраивает активистов из «Нашего дела», считающих якобы невыполненной работу компанией-подрядчиком.

Также активисты приводят фотоотчеты замеров глубины колеи на дорогах города.