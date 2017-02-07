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15:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии жители выйдут на митинг ради спасения пруда

Уже два года житель Благовещенска Сергей Журов пытается спасти любимый всеми жителями пруд, который находится прямо в центре района, но попытки, по его словам, тщетны.

Ни Администрация Благовещенска, ни Министерство экологии, отвечающее за охрану и защиту природы, не хочет брать на себя ответственность и, наконец, очистить водоем. Несмотря на то, что проблема остро стоит еще с 1992 года.

— Этот пруд всегда был местом для досуга местных жителей. Вдоль береговой линии стоят частные дома, там живут люди. Уже много лет мы боремся и пытаемся добиться очистки пруда, но никто не реагирует. А тем временем пруд цветет и загрязняется, по всей площади покрывается тиной, вонь стоит по всему району, — рассказывает Сергей.

По рассказам активистов движения «За чистый пруд!» раньше ответственность за водоем нес арматурный завод, который находится неподалеку. В какой-то момент там сменилось руководство и теперь ответственных нет. Местные жители не раз обращались к руководству района, но они просто не хотят его чистить. После того, как администрация спилила деревья, стоящие вдоль пруда, бревна так и остались лежать на берегу.

Сейчас к Сергею Журову присоединился еще один местный житель Дильшот Шерматов, который осмелился организовать санкционированный, одобренный Правительством РБ митинг. Пока что собрано более 400 подписей местных жителей. Митинг пройдет 18 февраля под лозунгом «За чистый пруд!». Начнет ли реагировать Администрация Благовещенска после проведенного мероприятия и огласки в СМИ пока неизвестно. Пока получить оперативный комментарий по этому поводу не удалось.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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