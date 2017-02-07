350 тысяч тенге за свое фото на баннере отсудила жительница Астаны

Жительница столицы проработала в качестве официантки в клубе «MrBingo» один месяц, после чего она уволилась по собственному желанию.

«После увольнения, она случайно увидела, что перед клубом был установлен баннер с ее фотографией в форме официантки. Однако баннер с ее изображением был установлен без ее согласия. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти ― без согласия наследников», ― говорится в сообщении.

Алматинский районный суд взыскал в пользу девушки компенсацию за моральный вред в сумме 350 тыс тенге.