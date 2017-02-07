350 тысяч тенге за свое фото на баннере отсудила жительница Астаны
Один из клубов Астаны выплатит компенсацию за незаконное использование фотографии для рекламного баннера, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Один из клубов Астаны выплатит компенсацию за незаконное использование фотографии для рекламного баннера, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Жительница столицы проработала в качестве официантки в клубе «MrBingo» один месяц, после чего она уволилась по собственному желанию.
«После увольнения, она случайно увидела, что перед клубом был установлен баннер с ее фотографией в форме официантки. Однако баннер с ее изображением был установлен без ее согласия. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, никто не имеет право использовать изображение
Алматинский районный суд взыскал в пользу девушки компенсацию за моральный вред в сумме 350 тыс тенге.