Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

9 и 10 февраля в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, передает Tengrinews.kz.

«Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20, порывы 23−28, на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель. В эти же дни в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20, порывы 23−28, временами более 30 метров в секунду», — сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Отметим, что на данный момент в связи с ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость) остается закрытым для всех видов автотранспорта участок дороги Ушарал — Достык в Алматинской области (83−184 километры).