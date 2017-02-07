Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана
Синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют порывы ветра до 30 метров в секунду.
9 и 10 февраля в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, передает Tengrinews.kz.
«Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается
Отметим, что на данный момент в связи с ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость) остается закрытым для всех видов автотранспорта участок дороги Ушарал — Достык в Алматинской области (83−184 километры).