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15:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Резкое потепление ожидается в Нижегородской области с 9 февраля

Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, дневная температура может подняться до -4 градусов.

По ее словам, сейчас практически по всей территории Нижегородской области наблюдаются аномальные морозы — среднесуточная температура воздуха ниже на 7 градусов среднегодовых показателей. Это вызвано арктическим атмосферным фронтом, который также принес на территорию региона холодный ветер из-за которого температура воздуха ощущается людьми ниже фактической.

Однако, как отметила Ольга Мокеева, этот сильный ветер в итоге принесет Нижегородской области потепление. Уже 8 февраля дневная температура поднимется до -8 или -15 градусов, а 9 февраля можно ожидать от -4 до -8 градусов днем. Однако по ночам будут наблюдаться холода от -10 до -15.

Как сообщалось ранее, в связи с резким понижением температуры воздуха объявлено предупреждение о возникновении ЧС.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями синоптики прогнозируют увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения.

Напомним, что в январе текущего года аномальные морозы в Нижнем Новгороде приблизились к максимуму 1950 года.

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