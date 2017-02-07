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15:37 (мск), источник: СуперОмск

Глава полиции Омска предложил создать спецплощадки для дрифтеров

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета ОГС по вопросам правопорядка в рамках отчета о деятельности полиции в 2016 год депутаты вместо самого доклада решили обратить свои вопросы к начальнику УМВД по Омску Алексею Меркушеву.

Одним из таких стал вопрос Алексея Ложкина о развлекающихся в городе дрифтерах и борьбе с создаваемым ими шумом.

«Мне до сих пор поступают обращения граждан, которые проживают вблизи гипермаркета “Окей”. Продолжаются эти гонки, виражи, дрифт. Люди боятся, что придет теплое время года и опять этот шум. Как нам бороться с этим и какие действия предпринимались за этот период?» — поинтересовался судьбой дрифтеров Ложкин.

Глава городской полиции уверил депутатов, что вопрос находится на контроле — за дрифтующими омичами следят инспекторы ДПС, которые по выходным специально дежурят вблизи пригодных для дрифта площадок.

«В летнее время все эти парковочные места закрываются, там проблематичен доступ. Но сейчас в зимнее время граждане, которые дрифтуют, при наличии сугробов пересекают запирающие устройства. На каждый такой факт выезжает экипаж ДПС, — успокоил парламентария Меркушев. — А вообще мое мнение, чтобы таких фактов у нас было меньше, надо определить специально для дрифтеров место, где они бы официально этим, если это можно назвать видом спорта, занимались, и не создавали проблем по шуму и другим моментам для жителей Омска».

При этом с подобными предложениями по организации таких площадок сами представители омских дрифт-клубов к полиции не обращались.

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