Глава полиции Омска предложил создать спецплощадки для дрифтеров

Одним из таких стал вопрос Алексея Ложкина о развлекающихся в городе дрифтерах и борьбе с создаваемым ими шумом.

«Мне до сих пор поступают обращения граждан, которые проживают вблизи гипермаркета “Окей”. Продолжаются эти гонки, виражи, дрифт. Люди боятся, что придет теплое время года и опять этот шум. Как нам бороться с этим и какие действия предпринимались за этот период?» — поинтересовался судьбой дрифтеров Ложкин.

Глава городской полиции уверил депутатов, что вопрос находится на контроле — за дрифтующими омичами следят инспекторы ДПС, которые по выходным специально дежурят вблизи пригодных для дрифта площадок.

«В летнее время все эти парковочные места закрываются, там проблематичен доступ. Но сейчас в зимнее время граждане, которые дрифтуют, при наличии сугробов пересекают запирающие устройства. На каждый такой факт выезжает экипаж ДПС, — успокоил парламентария Меркушев. — А вообще мое мнение, чтобы таких фактов у нас было меньше, надо определить специально для дрифтеров место, где они бы официально этим, если это можно назвать видом спорта, занимались, и не создавали проблем по шуму и другим моментам для жителей Омска».