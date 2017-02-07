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16:30 (мск), источник: Prokazan.ru

ГИБДД: в Казани остановили пьяного водителя рейсового автобуса

В Казани сотрудники ГИБДД в ходе рейда обнаружили пьяного водителя рейсового автобуса, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Водителя автобус Iveco, который ехал по маршруту Казань — Кайбицы, остановили 2 января при въезде в Казань. Полицейские составили протокол в отношении водителя, а автобус отправили на специализированную стоянку. Все 17 пассажиров были доставлены до места назначения попутным транспортом.

Всего в ходе рейда были проверены 128 междугородних автобусов, были обнаружены 44 нарушения дорожных правил, примерно половина из них — 24 — были связаны с техническим состоянием автобусов.

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