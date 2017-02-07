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15:44 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске пройдет книжный фримаркет

Жителей южноуральской столицы приглашают 14 февраля признаться в любви… к книгам. И поделиться своей любовью с другими книгочеями.

В следующий вторник, 14 февраля, в Центральной библиотеке имени Пушкина пройдет общероссийская акция «Дарите книги с любовью», посвященная Международному дню дарения книг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Праздник начнется в 13.00 со спектакля «Случай с ангелом», который подготовила местная детская театральная студия. Затем гости примут участие в увлекательном квесте и совершат путешествие по различным эпохам. Участники встретятся с Шахерезадой, окунутся в вихрь тайных переписок невидимыми чернилами вместе с Ромео и Джульеттой, сыграют в салонные игры вместе с очаровательными барышнями XIX века, создадут необычные оригами и посоревнуются в ораторском искусстве в Древней Греции.

В финале квеста всех участников ждет интерактивное научное представление с большим разнообразием экспериментов от партнера библиотеки — компании «Искатели знаний». Успешно пройдя задания квеста, челябинцы смогут обменяться книгами и литературными признаниями на книжном фримаркете.

В 18.00 книголюбов приглашают на интеллектуально-развлекательную игру, чтобы сразиться за звание «Самая читающая команда». Для участия достаточно собрать команду из 2−4 человек и отправить заявку по электронной почте: marketchelib@mail.ru.

К празднику присоединились все библиотеки Челябинска. Принести новые книги в подарок для маленьких и взрослых читателей можно в ближайшую от дома библиотеку.

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В Челябинске пройдет книжный фримаркет
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