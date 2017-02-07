Шестьдесят сочинских автовладельцев стали жертвами мошенника

Новый автомобиль, за который Дмитрий Аракелян заплатил почти полмиллиона рублей, оказался краденым. Так что уже месяц он управляет вещественным доказательством, а сам является свидетелем.

«Я приезжаю в Краснодар на электричке. Встречают меня там ребята. Так как было время позднее, мне автомобиль передали у автосалона, не внутри. Я приехал, была уже пятница, 10 вечера. А в выходные дни, мне говорили, автосалон не работает», — вспоминает Дмитрий Аракелян, как приобрел автомобиль.

Подобных историй в Сочи десятки. Одни говорят, что ездят на новой машине месяц, другие — почти год. Объединяет людей одно: все купили новые машины вроде бы и в автосалоне, но деньги платили не в кассу, а лично одному из сотрудников. Посредником выступал Артур Эскузян. Мужчина занимается перепродажей автомобилей больше десяти лет. Говорит, что в Краснодаре познакомился с менеджером дилерской компании. Постоянным покупателям тот предоставлял скидку.

«Куплено более 60 автомобилей. Были все автомобили с гарантиями, с договорами купли-продажи, с актами приема-передачи. Эти машины были доставлены в Сочи. Я их лично сам привозил и передавал людям», — рассказал Артур Эскузян.

Менеджер, с которым сотрудничал перекупщик, работал в автоцентре больше десяти лет. У руководства был на хорошем счету, шел на повышение. Однако после инвентаризации, по словам представителя компании, в салоне недосчитались 114 машин. Ущерб составил почти 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. По версии представителя автосалона, менеджер вывозил машины вместе с документацией в нерабочее время.

Как только факт пропажи машин вскрылся, обвиняемый в беседе заявил, что действительно совершил хищение автомобилей. А в качестве мотива привел довод, что является игроманом, деньги проиграл в интернет-казино.

Покупателей волнует судьба их автомобилей. По одной из версий, машины могут вернуть собственнику, то есть в автосалон. Важно установить статус участников дела. В Гражданском кодексе РФ есть понятие «добросовестный приобретатель». Это человек, который не знал и не мог знать, что есть какие-то препятствия при совершении сделки, но законом тут предусмотрена одна оговорка. «Добросовестным приобретателем у нас не может признаваться лицо в том случае, если имущество выбывает из правомерного владения против его воли. То есть в результате совершения преступления или иным незаконным образом», — прокомментировал юрист Олег Ерохин.

Махинации с автомобилями в России не редкость. В одном из московских салонов договоры печатали мелким шрифтом, в итоге покупатели платили двойную сумму. В прошлом году в Нижнем Новгороде и в Пензе в суде вынесли приговоры еще по двум подобным делам. Сотрудники компании-дилера в обход кассы продали автомобилей на сумму почти в 10 млн рублей. Недавно мошенников осудили, одного на два с половиной года, другой получил три с половиной.

В региональном управлении МВД сообщили, что бывший менеджер краснодарского автосалона сейчас находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Череда судебных разбирательств начнется уже на этой неделе.