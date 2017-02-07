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16:45 (мск), источник: Вести Сочи

Шестьдесят сочинских автовладельцев стали жертвами мошенника

В Сочи почти шестьдесят автовладельцев рискуют стать фигурантами уголовного дела. Новые седаны и внедорожники, которые они приобрели, оказались похищенными из автосалона. Сейчас на транспортные средства наложен арест.

Новый автомобиль, за который Дмитрий Аракелян заплатил почти полмиллиона рублей, оказался краденым. Так что уже месяц он управляет вещественным доказательством, а сам является свидетелем.

«Я приезжаю в Краснодар на электричке. Встречают меня там ребята. Так как было время позднее, мне автомобиль передали у автосалона, не внутри. Я приехал, была уже пятница, 10 вечера. А в выходные дни, мне говорили, автосалон не работает», — вспоминает Дмитрий Аракелян, как приобрел автомобиль.

Подобных историй в Сочи десятки. Одни говорят, что ездят на новой машине месяц, другие — почти год. Объединяет людей одно: все купили новые машины вроде бы и в автосалоне, но деньги платили не в кассу, а лично одному из сотрудников. Посредником выступал Артур Эскузян. Мужчина занимается перепродажей автомобилей больше десяти лет. Говорит, что в Краснодаре познакомился с менеджером дилерской компании. Постоянным покупателям тот предоставлял скидку.

«Куплено более 60 автомобилей. Были все автомобили с гарантиями, с договорами купли-продажи, с актами приема-передачи. Эти машины были доставлены в Сочи. Я их лично сам привозил и передавал людям», — рассказал Артур Эскузян.

Менеджер, с которым сотрудничал перекупщик, работал в автоцентре больше десяти лет. У руководства был на хорошем счету, шел на повышение. Однако после инвентаризации, по словам представителя компании, в салоне недосчитались 114 машин. Ущерб составил почти 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. По версии представителя автосалона, менеджер вывозил машины вместе с документацией в нерабочее время.

Как только факт пропажи машин вскрылся, обвиняемый в беседе заявил, что действительно совершил хищение автомобилей. А в качестве мотива привел довод, что является игроманом, деньги проиграл в интернет-казино.

Покупателей волнует судьба их автомобилей. По одной из версий, машины могут вернуть собственнику, то есть в автосалон. Важно установить статус участников дела. В Гражданском кодексе РФ есть понятие «добросовестный приобретатель». Это человек, который не знал и не мог знать, что есть какие-то препятствия при совершении сделки, но законом тут предусмотрена одна оговорка. «Добросовестным приобретателем у нас не может признаваться лицо в том случае, если имущество выбывает из правомерного владения против его воли. То есть в результате совершения преступления или иным незаконным образом», — прокомментировал юрист Олег Ерохин.

Махинации с автомобилями в России не редкость. В одном из московских салонов договоры печатали мелким шрифтом, в итоге покупатели платили двойную сумму. В прошлом году в Нижнем Новгороде и в Пензе в суде вынесли приговоры еще по двум подобным делам. Сотрудники компании-дилера в обход кассы продали автомобилей на сумму почти в 10 млн рублей. Недавно мошенников осудили, одного на два с половиной года, другой получил три с половиной.

В региональном управлении МВД сообщили, что бывший менеджер краснодарского автосалона сейчас находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Череда судебных разбирательств начнется уже на этой неделе.

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