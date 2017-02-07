СКС заменили разрушенные участки канализационной трубы на улице Маяковского

Специалисты цеха эксплуатации канализации, сразу же выехавшие на место, установили, что вся линия находится «на подпоре». После устранения засора провели телеинспекционное обследование трубы и обнаружили несколько разрушенных участков.

Керамическая канализационная линия, идущая по улице Маяковского, была уложена ещё в 1962 году и фактически выработала свой ресурс. Чтобы свести к минимуму случаи повторных засоров, было принято решение заменить несколько практически разрушенных участков труб. Всего заменено три отрезка общей длиной 65 метров и отремонтирован один канализационный колодец.