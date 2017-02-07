Общественная инициатива по поиску места захоронения Франциска Скорины создана в Беларуси

По словам Анатолия Бутевича, создана инициативная группа, которая занята поиском документов. Содействие этой инициативе готово оказать Министерство иностранных дел Беларуси.

Кроме того, Белорусский фонд культуры, общественная наблюдательная комиссия при Министерстве культуры по вопросам охраны историко-культурного наследия выдвинули предложение о присвоении Национальной библиотеке имени Франциска Скорины, и оно получило поддержку, отметил Анатолий Бутевич.

Общественная организация «Белорусский фонд культуры» создана в апреле 1987 года. Фонд содействует популяризации белорусского языка как основы национальной культуры, осуществляет моральную, материальную и организационную поддержку общественных инициатив, направленных на изучение, сохранение и развитие культурного и исторического наследия Беларуси, сохранение традиций, развитие профессионального и любительского творчества. За годы работы общественное объединение внесло большой вклад в деятельность по поиску и возвращению в страну национальных произведений искусства, памятников истории и культуры, архивных материалов. Белорусский фонд культуры является постоянным представителем общественности во всех национальных органах по делам культуры, а также основателем республиканских фестивалей и конкурсов.