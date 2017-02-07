В Башкирии в Республиканском кардиоцентре появились медсестры-координаторы

Должность медсестры-координатора введена в январе текущего года в приемном отделении и регистратуре консультативно-диагностической поликлиники РКЦ.

В Центре убеждены, что на сегодняшний день специалисты со средним медицинским образованием играют существенную роль в оказании помощи населению — будь то высокотехнологичный центр или обычная поликлиника. Прежде всего координатор — это помощник пациента. Зачастую впечатление о клинике у пациентов складывается по тому, как их встречают на пороге лечебного учреждения, насколько к ним уважительны и вежливы. Многие из пациентов — жители сельских районов, кто-то впервые приехал на обследование. Обычно такие люди испытывает колоссальный стресс, поэтому сотрудники Центра стараются уделить внимание каждому, снять напряжение, помочь. Когда человек попадает в приемное отделение, его встречают, провожают до нужного кабинета, отвечают на все вопросы, помогают адаптироваться, рассказали в кардиоцентре.

В Министерстве здравоохранения РБ сообщили, что такая же должность введена в уфимских поликлиниках № 1 и № 32. Далее это будет практиковаться в других регистратурах лечебных учреждений в рамках проекта «Открытая регистратура».