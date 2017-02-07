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16:56 (мск), источник: ivbg.ru

Грипп и ОРВИ прервали занятия в 7 школах и 8 детсадах Ленобласти

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти продолжает расти. Увеличилось и количество закрытых школьных классов и детских садов.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Правда и мифы о чистоте рук

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области находится на неэпидемическом уровне, сообщили ivbg.ru в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. Однако на прошедшей, 5 неделе 2017, отмечен рост заболеваемости. В области зарегистрировано 12003 случаев заболеваний ОРВИ, из них 7916 у детей. Госпитализировано с ОРВИ — 117 человек, из них 78 дети.

Рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей отмечен среди совокупного населения и среди детей во всех возрастных группах.

С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников частично закрыты 27 классов в 7 школах в Киришском, Тихвинском, Тосненском, Ломоносовском районах; 6 групп в 6 ДДУ в Волховском, Киришском, Тихвинском, Тосненском районах.

Кроме того, полностью закрыто 2 ДДУ в Тосненском районе.

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