Грипп и ОРВИ прервали занятия в 7 школах и 8 детсадах Ленобласти
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти продолжает расти. Увеличилось и количество закрытых школьных классов и детских садов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти продолжает расти. Увеличилось и количество закрытых школьных классов и детских садов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области находится на неэпидемическом уровне, сообщили ivbg.ru в
Рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей отмечен среди совокупного населения и среди детей во всех возрастных группах.
С учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников частично закрыты 27 классов в 7 школах в Киришском, Тихвинском, Тосненском, Ломоносовском районах; 6 групп в 6 ДДУ в Волховском, Киришском, Тихвинском, Тосненском районах.
Кроме того, полностью закрыто 2 ДДУ в Тосненском районе.