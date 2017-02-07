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16:18 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири потребовали отменить викторину о Гарри Поттере из-за зелий

Жительница Новосибирска потребовала отменить викторину, посвященную книгам о Гарри Поттере, которую традиционно организовывает Централизованная библиотечная система (ЦБС) имени Лихачева.

Как передает РИА Новости, женщина мотивировала свой протест тем, что она боится за здоровье детей, придумывающих зелья.

Викторина в библиотеке проходила со 2 по 5 февраля, ее организовывают уже несколько лет подряд, посвящая так называемой Всемирной «Ночи Гарри Поттера». Таким образом здесь пытаются поддержать интерес юных читателей к сказочному литературному миру. В этом году темой праздника стали профессора школы Хогвартс.

Для фанатов произведений Джоан Роулинг устроили викторину, квиз-игру и костюмированную фотосессию. На вопросы можно было ответить и в интернете. По словам организаторов, такие праздники традиционно привлекают множество ребят и их родителей. Победителей викторины ждали памятные дипломы и грамоты.

Однако в разгар сказочного праздника на пороге библиотеки появилась женщина и потребовала отменить детское веселье. По словам директора ЦБС Ирины Зыряновой, причиной возражений нежданной гостьи стал творческий конкурс о зельях — юным участникам викторины предлагалось придумать волшебные ингредиенты и зелья на их основе, а также рассказать, какое магическое действие они могли бы оказать на того, кто выпил бы воображаемый эликсир.

— Посетительница увидела викторину, пришла и сказала, а вдруг они (дети) сварят это зелье. Хотя там такого задания не было, — цитирует информагентство Ирину Зырянову. —  Я даже не понимаю, как что-то можно сварить из ингредиентов, упоминаемых в книгах, например, из крыльев феи, лунного света… Это совершенно ее представления. Когда спросили, читала ли она «Гарри Поттера», сказала «не читала и не буду».

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