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16:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирской филармонии коллективу представили нового худрука эстрады

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня коллективу Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова был представлен новый художественный руководитель эстрады — Сулпан Аскарова.

Сулпан Раилевна Аскарова в 1993 году окончила хореографическое отделение Башкирского республиканского техникума культуры. В 2000 году окончила Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «Хореографическое искусство». Работала в Сибайской государственной филармонии. С 2002 года была балетмейстером в Башкирском театре драмы им. М. Гафури. Заслуженная артистка Республики Башкортостан (2000). Режиссер и хореограф многих концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений.

Предыдущий художественный руководитель эстрады Ильшат Фахертдинов работал в филармонии с 2009 года по окончании кафедры драматического искусства отделения музыкального театра Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (специальность — режиссер эстрады). Как сообщает пресс-служба филармонии, у режиссера новые творческие планы, но связь с филармонией он будет поддерживать.

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