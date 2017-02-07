В Омске заключенные построили Кремль на территории колонии

В ФКУ ИК-12 заключенные соорудили из снега Кремлевскую стену. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области, сооружение было изготовлено в честь 870-летия первого летописного упоминания о Москве. На территории колонии появился макет участка стены Московского Кремля длиной 11 метров со Спасской башней с часами.

Руководство колонии утверждает, что макет был создан с «геометрической точностью» и является уменьшенной копией своего реального прототипа.

Владимир Пушкарев, заместитель начальника ИК-12:

— Инициатива создания подобного макета исходила от осужденных, принимавших участие в новогоднем конкурсе снежных фигур. Отдел воспитательной работы, в свою очередь, предоставил им все необходимые материалы для воссоздания макета. Мы считаем, что такие полезные инициативы осужденных, состоящих в кружке изобразительного искусства, помогают им развиваться, как личностям, что в будущем после освобождения поможет им реализовать свои способности и приобретенные навыки.

Отметим, что заключенные создали макет за несколько недель. Участие в строительстве принимали осужденные, состоящие в кружке изобразительного искусства.