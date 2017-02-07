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16:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы пожаловались на отсутствие автобусов госперевозчика после девяти вечера

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимцы пожаловались на отсутствие автобусов госперевозчика после девяти вечера. На сайте столичной администрации появилось обращение горожанки, которая спрашивает: «Почему после 21.00 в Уфе автобусы “Башавтотранса” перестают существовать? Остаются только частные перевозчики». Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями к госперевозчику.

«Что касается муниципальных маршрутов “Башавтотранса”, окончание работы водителей наступает у кого в 20.00, у кого в 21.00, 22.00. “Проспектные” маршруты №№ 69,74, 290, 110 заканчивают по графику в 00.00, — прокомментировал заместитель гендиректора по пассажирским перевозкам Сергей Паскин. — “Башавтотранс” готов работать и ночью и утром, если бы были пассажиры».

Дело в том, что маршрутная сеть разрабатывается после изучения пассажиропотока.

«Изучили поток: есть необходимость дать автобус в 22.00 или 23.00, значит, он будет отправлен на маршрут. Пока сегодня по городу ездят “нелегальные” перевозчики с сомнительными картами маршрута, я их так называю, потому что “легальные” — это те, у кого есть достоверная карта. Здесь всё понятно. Например, на сегодняшний день есть необходимость в аэропорт поставить автобус — ставим, он пока работает, но в салоне большого “НефАЗа” ездит 20 человек», — сказал Сергей Паскин.

По Уфе «Башавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров по 32 маршрутам. В транспортной компании добавили, что по городу курсируют «частники», дублирующие маршруты госперевозчика — №№ 3, 51, 74.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 15 июля 2016 года в стране действует новый закон, регламентирующий пассажирские перевозки: каждый водитель обязан иметь карту маршрута, которую выдает Управление транспорта и связи. Нововведение призвано освободить рынок от нелегальных перевозчиков. В случае нарушения водитель штрафуется на пять тысяч рублей, предприятие — до 300 тысяч рублей. В республике за полгода Ространснадзор наложил более тысячи штрафов за осуществление пассажирских перевозок без маршрутных карт.

Еще в феврале прошлого года городские власти выражали надежду, что с принятием нового порядка снизится доля нелегальных перевозчиков. Сообщалось, что те автобусы, которые не соответствуют экологическим и другим стандартам, принятым Российской Федерацией, должны будут уйти с улиц Уфы. Но тут же отмечалось, что это вопрос не одного дня, не одного документа, а планомерная работа городских властей. Новое положение должно привести к ликвидации дублирующих маршрутов в городе.

Комментарии
1
Олег Юсупов
Первое : "Башавтотранс" не является и просто НЕ ИМЕЕТ статуса "госперевозчика". Это обычная коммерческая структура, равная во всех правах, обязанностях и возможностях с любым частным автобусом. Второе : руководство коммерческой структуры, периодически клянущееся в любви к горожанам, установило стоимость проезда в 25 рублей, в ответ на 20 у частника-мироеда. Третье : любовь к гарожанам у "Башавтотранса" строится на довольно забавным принципам - на словах декларирует любовь и заботу, на деле - работает только там, где прибыли больше... С советских времен работали маршруты 63 и 17, 22. Где они, как и почему ???
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