Родители сдали ЕГЭ по русскому языку
Родители кубанских выпускников сдавали единый государственный экзамен.
Родители кубанских выпускников сдавали единый государственный экзамен.
Им предложили написать упрощенный вариант испытания по русскому языку. Всероссийская акция стартовала в более чем пятидесяти регионах страны. Правила и стандарты такие же: проверка паспортов, контроль наблюдателей и никаких шпаргалок.
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Сдают один из обязательных предметов. Правда, по упрощенной системе. Вместо трех с половиной часов на выполнение заданий отводится лишь сорок минут. А заданий почти в три раза меньше. Ответить на тест и написать эссе — не ради баллов. Чтобы понять, насколько изменилась сама форма экзамена.
— Это несколько другие задачи в отличие от тех, которым мы учились, но они сегодняшние. И посильные, — говорят родители.
От набранных родительских баллов ничего не зависит. Зато они точно смогли убедиться — шпаргалки здесь не пройдут. Опираться можно лишь на собственные знания.
Контроль над родителями такой же, как и для выпускников. На каждом этаже по несколько организаторов, каждого сопровождают лично. А если выйти за границу пункта проведения экзамена, вернуться обратно уже невозможно.
И в этом году система контроля будет еще строже. Но, это не повод для паники. Для выпускников они будут практически незаметны.
— Мы в этом году будем печатать КИМ в каждой аудитории, а потом сканировать выполненные задания, которые ребята сдадут. Это позволит процесс обработки результатов ускорить и повысить его эффективность, — говорит Татьяна Синюгина, министр образования, наука и молодежной политики Краснодарского края.
Родители смогут показать свои баллы детям. Главное, чтобы эти результаты не превзошли уровень знаний нынешних выпускников.