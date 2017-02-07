Родители сдали ЕГЭ по русскому языку

Им предложили написать упрощенный вариант испытания по русскому языку. Всероссийская акция стартовала в более чем пятидесяти регионах страны. Правила и стандарты такие же: проверка паспортов, контроль наблюдателей и никаких шпаргалок.

Все по-взрослому — металлодетектор, регистрация, инструктаж. То, что разработано для выпускников по школьной программе, проходят их родители, не «за», а для детей. Чтобы понять, что такое ЕГЭ изнутри. И помочь детям справиться с предэкзаменационным стрессом. Ведь даже взрослым, заняв место за партой, едва удается справиться с волнением.

Сдают один из обязательных предметов. Правда, по упрощенной системе. Вместо трех с половиной часов на выполнение заданий отводится лишь сорок минут. А заданий почти в три раза меньше. Ответить на тест и написать эссе — не ради баллов. Чтобы понять, насколько изменилась сама форма экзамена.

— Это несколько другие задачи в отличие от тех, которым мы учились, но они сегодняшние. И посильные, — говорят родители.

От набранных родительских баллов ничего не зависит. Зато они точно смогли убедиться — шпаргалки здесь не пройдут. Опираться можно лишь на собственные знания.

Контроль над родителями такой же, как и для выпускников. На каждом этаже по несколько организаторов, каждого сопровождают лично. А если выйти за границу пункта проведения экзамена, вернуться обратно уже невозможно.

И в этом году система контроля будет еще строже. Но, это не повод для паники. Для выпускников они будут практически незаметны.

— Мы в этом году будем печатать КИМ в каждой аудитории, а потом сканировать выполненные задания, которые ребята сдадут. Это позволит процесс обработки результатов ускорить и повысить его эффективность, — говорит Татьяна Синюгина, министр образования, наука и молодежной политики Краснодарского края.

Родители смогут показать свои баллы детям. Главное, чтобы эти результаты не превзошли уровень знаний нынешних выпускников.