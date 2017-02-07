Калининградцы сыграют в виртуальный футбол
Турнир по компьютерному спорту на спортивном симуляторе ФИФА 2017 впервые проведут в Калининграде.
Турнир по компьютерному спорту на спортивном симуляторе ФИФА 2017 впервые проведут в Калининграде.
В качестве организаторов выступят региональное отделение Федерации киберспорта России и футбольный клуб «Балтика».
24 февраля все желающие смогут принять участие в играх на таких платформах, как ПК, Xbox One и PS 4. Допускаются только совершеннолетние мастера виртуального футбола.