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18:06 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы начнутся рейды по кыргызским автомобилям

В Алматы планируется проводить рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов по городу Алматы.

Источник: Tengrinews

В ведомстве разъяснили об управлении на территории Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике.

«В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республике, Департаментом внутренних дел города Алматы совместно с Департаментом государственных доходов города Алматы и Прокуратурой города Алматы, на постоянной основе, планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике для постановки их на склады временного хранения и привлечение данных граждан к административной ответственности», — сообщили в ДГД Алматы.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявшими машинами с кыргызскими номерами, и принятия решения о возврате автомобилей, данные автомобили подлежат таможенному декларированию, в соответствии Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» с уплатой таможенной платежей в размере разницы.

«При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающими полномочиями до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей. В случае не подачи таможенной декларации на указанные автомобили, такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с Кодексом РК “О таможенном деле в Республике Казахстан”», — отметили в Департаменте госдоходов.

Сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка ­­­306 автомашин с кыргызскими госномерами. Из них все лица, управлявшие данными автомобилями привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения не востребованы, семь транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

«Департамент государственных доходов по городу Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. То есть ездить по доверенности физическими лицами, постоянно проживающими на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается», — резюмировали в ведомстве.

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