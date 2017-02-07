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17:35 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде прошла церемония гашения почтовой марки с символом ЧМ-2018

7 февраля в Волгограде, как и в 11 городах-организаторах ЧМ-2018, прошла торжественная церемония гашения особой почтовой марки с символикой предстоящего мирового футбольного первенства.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На ней изображен волк Забивака — главный символ чемпионата мира по футболу. К слову, купить эту уникальную марку, тем самым навсегда запомнить это историческое для Волгограда первенство, можно в любом почтовом отделении, общий тираж 250 тысяч штук. Специально к этому событию были изданы конверты первого дня чемпионата и изготовлены специальные почтовые штемпели гашения.

Аркадий Грушко, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу-2018 Волгоградской области:

«Это действительно знаковое событие. Некая очередная точка отсчета в подготовке мероприятия. Выход специальной почтовой продукции, посвященной чемпионату, в данном случае талисману, позволит узнать талисман ЧМ не только в нашей стране, не только в нашем городе, но и во всем мире. Мы понимаем значимость этого события и весьма ценим эту историю».

Рафаэль Зейналлы, волонтер: «Наш символ — волк Забивака, и, надеюсь, он принесет нашей сборной успех».

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