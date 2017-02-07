В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба

«Дедушка» обитал в аквариуме Шедда с 1933 года. За долгие десятилетия на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей аквариума.

Сотрудники аквариума не смогли указать точный возраст «Дедушки», однако они считают, что рогозуб был близок к достижению столетия. Когда он и самка того же вида попали в аквариум Шедда, обе особи были взрослыми рыбами.

На прошлой неделе «Дедушка» потерял аппетит. Осмотр показал, что его внутренние органы начинают отказывать.