Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
19:28 (мск), источник: РИА Новости

В США умерла старейшая в мире аквариумная рыба

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Рыба-рогозуб по кличке Granddad («Дедушка»), названная старейшей в мире рыбой, обитающей в общественном аквариуме, умерла в возрасте более 90 лет, сообщается на сайте чикагского аквариума Джона Г. Шедда.

«Дедушка» обитал в аквариуме Шедда с 1933 года. За долгие десятилетия на рогозуба смогли посмотреть более 104 миллионов посетителей аквариума.

Сотрудники аквариума не смогли указать точный возраст «Дедушки», однако они считают, что рогозуб был близок к достижению столетия. Когда он и самка того же вида попали в аквариум Шедда, обе особи были взрослыми рыбами.

На прошлой неделе «Дедушка» потерял аппетит. Осмотр показал, что его внутренние органы начинают отказывать.

Тогда было принято решение усыпить рыбу при помощи эвтаназии.

Ожидается, что вскоре ветеринары выяснят точный возраст рыбы и представят отчет.

Привычный ареал обитания рогозубов — бассейны рек Мэри и Бернетт в австралийском Квинсленде. У этих рыб есть одно легкое, позволяющее им дышать воздухом, выплывая на поверхность. Такая способность помогает рогозубам выжить во время засух в стоячей воде, бедной кислородом.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Уху из него ели грустно и пили не чокаясь .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Ответ Трампа на оскорбления в адрес Путина – жесткий и неожиданный»
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь