МВД предлагает давать мигрантам вид на жительство в РФ по балльной системе

Так, согласно документу, желающие получить вид на жительство иностранные граждане смогут, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в РФ, участвовать в балльной системе оценки, количество баллов по которой уменьшит или увеличит их шансы на получение вида на жительство.

Критерии оценки будут включать в себя возраст, образование, осуществление трудовой или предпринимательской деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности в РФ, а также уровень адаптации кандидата.

«Предлагаемая законопроектом возможность получения иностранными гражданами вида на жительство позволит привлечь в страну желающих постоянно проживать в России на основе отбора, критерии которого будут соответствовать интересам экономической и демографической политики», — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом отмечается, что суммарное количество баллов, необходимых для получения вида на жительство, будет определяться правительством РФ.

Отмечается, что в настоящее время, кроме госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, отсутствуют программы привлечения на постоянное место жительства мигрантов с востребованными в стране образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками.

С помощью введения балльной системы шанс на получение вида на жительство в короткий срок получат не только русскоязычные граждане бывшего СССР, но и представители других народов, которые хотят жить и работать в России. «Отсутствие дополнительных бюрократических процедур позволит повысить привлекательность страны для молодых и образованных иностранных граждан», — отмечается в пояснительной записке.

Среди положительных сторон нововведения отмечается успешный опыт Австралии и Канады, а также гибкость такой системы под влиянием демографической ситуации в РФ. «С учетом демографической ситуации или в соответствии с условиями, складывающимися на российском рынке труда, критерии могут изменяться. Меняя величину суммарного балла, можно регулировать количество лиц, получающих вид на жительство, не влияя при этом на качественный состав претендентов», — подчеркивается в сообщении.