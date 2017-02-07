Омские спасатели, пострадавшие во время взрыва, вернулись к работе

Как ранее сообщал портал Om1.ru, инцидент произошел 18 января. Спасатели выехали на сигнал о возгорании в гараже. Когда четверо пожарных вошли внутрь — раздался взрыв. Взорвалось топливо, предназначенное для котельной. О наличии котельной в гараже спасателей никто не предупредил.

К счастью, травмы пожарных оказались незначительными. Они получили ожоги незащищенных участков тела. Все четверо были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Сегодня, 7 февраля, огнеборцы заступили на работу. Их здоровью уже ничего не угрожает.

После случившегося в части была проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности пожарных при выполнении ими служебного долга.