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17:14 (мск), источник: Om1.ru

Омские спасатели, пострадавшие во время взрыва, вернулись к работе

Их здоровье уже в полном порядке.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, инцидент произошел 18 января. Спасатели выехали на сигнал о возгорании в гараже. Когда четверо пожарных вошли внутрь — раздался взрыв. Взорвалось топливо, предназначенное для котельной. О наличии котельной в гараже спасателей никто не предупредил.

К счастью, травмы пожарных оказались незначительными. Они получили ожоги незащищенных участков тела. Все четверо были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Сегодня, 7 февраля, огнеборцы заступили на работу. Их здоровью уже ничего не угрожает.

После случившегося в части была проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности пожарных при выполнении ими служебного долга.

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