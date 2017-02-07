В Казани временно закрывается движение автотранспорта по ул. Декабристов
(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). С 8 февраля по 5 марта закрывается для движения участок дороги на пересечении улиц Декабристов и Восстания.
(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). С 8 февраля по 5 марта закрывается для движения участок дороги на пересечении улиц Декабристов и Восстания.
Закрытие связано с проведением работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома.