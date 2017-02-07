Начальник ОГИБДД Нижнего Новгорода проведет «прямую линию»
Руководитель городской Госавтоинспекции ответит на вопросы нижегородцев 21 февраля.
Руководитель городской Госавтоинспекции ответит на вопросы нижегородцев 21 февраля.
Начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода полковник полиции Валерий Иванов ответит на вопросы нижегородцев 21 февраля с 15 до 16 часов, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По телефону 268−74−84 нижегородцы смогут задать вопросы об изменениях в ПДД и административном законодательстве, соблюдении дисциплины и законности личным составом и другие.