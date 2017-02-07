Начальник ОГИБДД Нижнего Новгорода проведет «прямую линию»

Начальник Госавтоинспекции Нижнего Новгорода полковник полиции Валерий Иванов ответит на вопросы нижегородцев 21 февраля с 15 до 16 часов, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По телефону 268−74−84 нижегородцы смогут задать вопросы об изменениях в ПДД и административном законодательстве, соблюдении дисциплины и законности личным составом и другие.