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19:39 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге незаконно трудоустроили почти тысячу нелегалов

Работа пяти петербургских фирм, которые помогали трудовым мигрантам начать новую жизнь в городе, заинтересовала правоохранительные органы. Итогом ревизии стали уголовные дела.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 7 февраля пресс-служба прокуратуры города, по итогам проверки в Адмиралтейском районе выяснилось, что ООО «Квадро», ООО «Свежесть», ООО «Нева-Авто», ООО «Рекрут» и ООО «Полюс» незаконно поставили на миграционный учет 933 иностранца. С помощью поддельных документов от юрлиц, гастарбайтеры получили патенты на работу.

По результатам проверки полиция аннулировала патенты мигрантов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства). «Фонтанка» обратилась с запросом в районную прокуратуру по поводу дальнейшей судьбы нелегалов.

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