В Петербурге незаконно трудоустроили почти тысячу нелегалов
Работа пяти петербургских фирм, которые помогали трудовым мигрантам начать новую жизнь в городе, заинтересовала правоохранительные органы. Итогом ревизии стали уголовные дела.
Работа пяти петербургских фирм, которые помогали трудовым мигрантам начать новую жизнь в городе, заинтересовала правоохранительные органы. Итогом ревизии стали уголовные дела.
Как сообщает 7 февраля
По результатам проверки полиция аннулировала патенты мигрантов, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства). «Фонтанка» обратилась с запросом в районную прокуратуру по поводу дальнейшей судьбы нелегалов.