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17:36 (мск), источник: РИА Крым

Европейцы просят суд Амстердама вернуть в Крым скифское золото

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). Ряд общественных организаций Голландии, Бельгии, Германии обратились к суду Амстердама с петицией «Верните скифское золото в Крым!» Активисты записали и выложили в интернет видеообращение, в котором просят всех неравнодушных подключиться и сообща просить возврата коллекции в фонды крымских музеев.

Видеоролик просмотрели уже более 430 тысяч человек.

Также на сайте change.org. опубликована петиция, которую подписал 501 человек. В обращении, в частности, говорится: «Скифская коллекция, большая часть которой найдена на территории Крымского полуострова, была распределена в советское время в пяти музеях, четыре из которых находятся в Крыму: Центральный музей Тавриды (Симферополь), Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь), Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Также авторы петиции подчеркивают, что «нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения предметов на территорию континентальной Украины, поскольку предметы принадлежат Крыму, на территории которого они были найдены, свидетельством истории и культуры которого они являются».

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