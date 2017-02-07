Европейцы просят суд Амстердама вернуть в Крым скифское золото

Также на сайте change.org. опубликована петиция, которую подписал 501 человек. В обращении, в частности, говорится: «Скифская коллекция, большая часть которой найдена на территории Крымского полуострова, была распределена в советское время в пяти музеях, четыре из которых находятся в Крыму: Центральный музей Тавриды (Симферополь), Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь), Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

Также авторы петиции подчеркивают, что «нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения предметов на территорию континентальной Украины, поскольку предметы принадлежат Крыму, на территории которого они были найдены, свидетельством истории и культуры которого они являются».