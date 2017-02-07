Константиновская батарея в Севастополе откроется для туристов в конце весны

Реставрацию Константиновской батареи в 2015 году начало Русское географическое общество, которое возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«До 31 марта планируется завершить большую часть работ по реконструкции и начать ввод объекта в эксплуатацию. На первом этаже разместится экспозиция, центр подводных исследований, экспедиционный центр и севастопольское отделение Русского географического общества. Небольшое время нам нужно для оформления самой экспозиции — от одного до двух месяцев. Ее формирование начнется в апреле и уже к разгару курортного сезона батарея будет полностью доступна», — сказал исполнительный директор Русского географического общества Артем Манукян на встрече с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

В бюджете Севастополя предусмотрены деньги на содержание батареи.

«Средства будут выделяться в полном объеме, чтобы батарея была представлена в общественный доступ, ее могли посещать севастопольцы и гости города», — отметил Д. Овсянников.

Константиновская батарея построена в 1840 году из известняка для усиления обороны Севастополя и его порта. Этот форт — череда казематов на 94 орудия.