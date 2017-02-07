В Воронежской детской облбольнице открылся интерактивный учебный класс

В классе, оборудованном планшетами и плазменным экраном, будут обучаться пациенты, которым разрешено выходить из палат. Цель открытия класса — воссоздать в больнице школьные условия. Детей объединят в группы по несколько человек. Если ребенок не может выйти из палаты, он присоединиться к уроку через планшет с помощью видеотрансляции. Уроки в больнице сокращенные — по 30 минут. Преподают все предметы, кроме физкультуры и технологии.

— С ребятами работают учителя центра лечебной педагогики. Они знают, как заниматься с детьми, которые давно находятся в больнице. Педагоги рассчитывают нагрузку, чтобы учеба не влияла на лечение и реабилитацию. Это морально сложная работа: не каждый психологически сможет работать с детьми с онкозаболеваниями, — подчеркнул руководитель облдепартамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов.

До открытия класса учителя занимались с каждым пациентом отдельно в палате. От индивидуальных занятий в больнице полностью не отказались — по желанию родителей или по рекомендации врачей дети смогут обучаться отдельно.

Первые интерактивные классы в детских больницах открылись в 2014 году в Москве. Затем — в Хабаровске, Красноярске и Калининграде. Классы создают на средства федбюджета и спонсоров в рамках федерального образовательного проекта «УчимЗнаем».

Главная задача таких классов состоит в том, чтобы долго лежащий в больнице школьник не чувствовал себя изолированным от общества и после выздоровления смог легко влиться в учебный процесс.

— С 2014 года наши дети показали отличные результаты по всем предметам. Более того, 11-классники прекрасно сдают в больничных классах ЕГЭ, а девятиклассники — ГИА (государственная итоговая аттестация — РИА «Воронеж»). Поблажек нашим выпускникам не делают. Да, у них больше времени на выполнение заданий, но это время уходит на необходимый отдых или на процедуры. Экзамены проходят под наблюдением врачей, которые следят за самочувствием детей, — рассказал руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков.

Кроме уроков, в учебном классе будут проходить телемосты. Воронежские школьники с учениками проекта «УчимсяЗнаем» из других городов смогут пообщаться с известными актерами, музыкантами, спортсменами и другими публичными людьми.