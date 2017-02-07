Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу

О прекращении трудового договора мужчине сообщили 7 февраля. В приказе о расторжении трудового договора (есть в распоряжении «Здоровья Mail.Ru») указано, что договор прекращен по личному заявлению работника, датой увольнения указано 31 января. Как рассказал сам Рощин, заявления об уходе он не писал, а с приказом его не ознакомили — его прислали по электронной почте уже после того, как сообщили об увольнении. Также в приказе нет подписи Рощина.

На момент увольнения кандидат медицинских наук Денис Рощин был ведущим научным сотрудником Отделения экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения в ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России.

В какой момент коллеги узнали о том, что Рощин работает над документом, сказать нельзя. Рощин добавил, что не собирается обжаловать приговор и даже рад тому, что все так закончилось.

Руководитель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров, физик-экспериментатор, действительный член РАН, доктор физико-математических наук сказал «Здоровью Mail.Ru», что не знаком с ситуацией.

«Я не в курсе ситуации и не знаком с Денисом Рощиным лично. Не думаю, что дело в меморандуме. Все же в его создании принимало участие очень много людей — поэтому повесить все на одного кажется мне не очень логичным».

Эксперт по трудовому праву Олег Иванов констатировал, что такая ситуация — грубое нарушение трудового законодательства.

«Дело даже не в меморандуме, а в способе увольнения. По закону работодатель ведь не может уволить сотрудника просто так. Для этого нужны основания, предусмотренные Трудовым кодексом и Федеральным законом. Поэтому работодатель и идет на хитрости: уговаривает, угрожает и увольняет вот так, по почте. Что в данном случае делать? Обращаться следует сразу в Трудовую инспекцию и прокуратуру. Сотрудники последней, кстати, могут объявить работодателю предостережение о недопустимости нарушения закона. Но предостережение вопрос не решит. Если все кончается им, то обращаться следует в суд».

Меморандум о лженаучности гомеопатии подготовили в Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН. Кроме обоснования неэффективности гомеопатии, документ содержит рекомендации Минздраву, ФАС (которая уже поддержала меморандум), Росздравнадзору, врачам и пациентам о том, как обращаться с гомеопатическими препаратами.