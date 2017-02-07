МГУ найдет способ разобрать материалы диссертации Мединского

«Я думаю, что совет, который на историческом факультете при МГУ, ВАКовский (Высшая аттестационная комиссия — ред.), он найдет способ, как разобрать эти материалы», — сказал Садовничий.

Отвечая на вопрос о том, пустят ли журналистов на заседание диссовета, ректор МГУ сказал: «Я не знаю. Я, на самом деле, материалы, которые поступили, увидел 31 января. То есть совсем недавно».

Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в апреле 2016 года подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности. Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако, как пояснили РИА Новости в Минкультуры, позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.