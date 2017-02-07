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17:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстан приходит серьезное похолодание

(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). О серьезном похолодании предупреждают жителей Татарстана и его столицы синоптики.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, по данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром 8—10 февраля на территории республики местами ожидаются температуры воздуха минус 25−30 градусов, ночью и утром 8 февраля в отдельных районах до 32 градусов ниже нуля. В Казани ночью и утром 8 февраля температура опустится до 25−28 градусов мороза.

В ночные и дневные часы 8 февраля местами в Казани пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, умеренный. Днем в среду температура в городе составит минус 14−16 градусов.

В целом по Татарстану в четверг, 9 февраля погода также будет облачной, с прояснениями. Ночью местами, утром, днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 18−23 градуса мороза, при прояснениях и в восточных районах до минус 25−30 градусов; максимальная температура воздуха днем — 7−12 градусов ниже нуля, в восточных районах до 14−19 градусов. На дорогах гололедица.

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