В Татарстан приходит серьезное похолодание

Так, по данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром 8—10 февраля на территории республики местами ожидаются температуры воздуха минус 25−30 градусов, ночью и утром 8 февраля в отдельных районах до 32 градусов ниже нуля. В Казани ночью и утром 8 февраля температура опустится до 25−28 градусов мороза.

В ночные и дневные часы 8 февраля местами в Казани пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, умеренный. Днем в среду температура в городе составит минус 14−16 градусов.