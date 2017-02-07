В Татарстан приходит серьезное похолодание
(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). О серьезном похолодании предупреждают жителей Татарстана и его столицы синоптики.
(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). О серьезном похолодании предупреждают жителей Татарстана и его столицы синоптики.
Так, по данным Гидрометцентра РТ, ночью и утром
В ночные и дневные часы 8 февраля местами в Казани пройдет небольшой снег. Ветер ожидается
В целом по Татарстану в четверг, 9 февраля погода также будет облачной, с прояснениями. Ночью местами, утром, днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер