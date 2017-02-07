На истфаке МГУ не планируют рассматривать диссертацию Мединского

«Ознакомившись с представленными материалами, Диссертационный Совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — сказал Тучков.

Он напомнил, что ранее в диссовет на базе МГУ при факультете государственного управления поступило заявление и некоторые материалы, касающиеся диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук Мединского.

Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в апреле 2016 года подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности. Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако, как пояснили РИА Новости в Минкультуры, позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.