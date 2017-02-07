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17:52 (мск), источник: РИА Новости

На истфаке МГУ не планируют рассматривать диссертацию Мединского

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Диссертационный совет исторического факультета МГУ не будет рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского, поскольку указаний на плагиат в представленной работе нет, сообщил декан исторического факультета Московского университета Иван Тучков.

Источник: РИА Новости

«Ознакомившись с представленными материалами, Диссертационный Совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — сказал Тучков.

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Он напомнил, что ранее в диссовет на базе МГУ при факультете государственного управления поступило заявление и некоторые материалы, касающиеся диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук Мединского.

Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий в апреле 2016 года подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности. Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако, как пояснили РИА Новости в Минкультуры, позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.

В назначенный срок заседание диссертационного совета УрФУ не провели из-за отсутствия на нем Мединского, после чего Высшая аттестационная комиссия (ВАК) объявила об отзыве дела из диссертационного совета, так как истек двухмесячный срок на ее рассмотрение. Ранее глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщил, что диссертацию Мединского рассмотрят до 1 марта. Министр культуры при этом намерен лично посетить заседание диссертационного совета.

Комментарии
2
Ту 160
...Не семинария.... конечно...
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Сергей Саморуков
Ворон ворону глаз не выклюет . Сердюков вообще оказался наивным обманутым мальчуганом ... Страна такая . Чем больше денег , тем чище взгляд и помыслы .
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