Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.
АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.
Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается
Также в Карагандинской,
Помимо этого в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д Ушарал — Достык (83−184 км) для всех видов автотранспорта. В