Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, на юго-западе области временами более 30 м/с. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами будет туман, гололед и метель.

Также в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, временами более 30 м/с.