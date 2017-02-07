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19:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, сообщается на официальном сайте Комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, на юго-западе области временами более 30 м/с. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами будет туман, гололед и метель.

Также в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20 м/с, порывы 23−28 м/с, временами более 30 м/с.

Помимо этого в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий (буран, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д Ушарал — Достык (83−184 км) для всех видов автотранспорта. В Восточно-Казахстанской области с 7 февраля с 20.00 из-за метели и плохой видимости закрыто движение на а/д областного значения Семей — Караул (4−94 км) для всех видов автотранспорта.

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