Ученые измерили самое глубокое карстовое озеро России
Исследования показали, что самое глубокое карстовое озеро России —
Исследования показали, что самое глубокое карстовое озеро России —
Экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) представила итоги изучения уникального памятника природы — озера (Нижнее Голубое озеро) в
Главное открытие, которое удалось сделать ученым, — глубина водоема равна не 258 м, а 279 м.
Причем, по словам исследователей, эта цифра далеко не окончательная, передает «Российская газета».
«Впервые озеро
Осенью прошлого года в изумрудно-голубые глубины (цвет озера обусловлен высоким содержанием сероводорода) водолазы погружались около 400 раз.
В процессе визуального обследования им удалось обнаружить три ранее неизвестных пещеры. При детальном осмотре одной из них подводный робот «Марлин-350» и добрался до самой низкой отметки. Таким образом удалось доказать, что
«Дело в том, что озеро “живет”, ландшафт его дна и боковых склонов постоянно меняется. Глубина, которую в этот раз показал робот, — это далеко не конечный результат. Если исследования продолжатся, она может увеличиться еще. Вполне допускаю, что
Кроме того, ученые РГО сумели подтвердить источник «питания»
С помощью создания 3D-модели на основе гидролокаторов они выяснили, что вода долгие годы пробивала себе путь из-под земли.
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