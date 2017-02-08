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14:40 (мск), источник: Моя Планета

Ученые измерили самое глубокое карстовое озеро России

Исследования показали, что самое глубокое карстовое озеро России — Церик-Кель, что в Кабардино-Балкарии — на самом деле намного глубже, чем считалось ранее.

Источник: Центр подводных исследований РГО

Экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) представила итоги изучения уникального памятника природы — озера (Нижнее Голубое озеро) в Кабардино-Балкарии.

Главное открытие, которое удалось сделать ученым, — глубина водоема равна не 258 м, а 279 м.
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Причем, по словам исследователей, эта цифра далеко не окончательная, передает «Российская газета».

«Впервые озеро Церик-Кель масштабно исследовалось в 1928 году, позже — в начале 80-х годов ХХ века. Здесь работала бригада грузинских ученых. Однако такой детальной исследовательской работы, которую провели мы, до нас здесь никто не делал. Например, мы обнаружили нишу, уходящую в сторону горного массива, которую еще только предстоит исследовать», — рассказал Николай Максимович, заместитель директора по научной работе Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета.

Осенью прошлого года в изумрудно-голубые глубины (цвет озера обусловлен высоким содержанием сероводорода) водолазы погружались около 400 раз.

В процессе визуального обследования им удалось обнаружить три ранее неизвестных пещеры. При детальном осмотре одной из них подводный робот «Марлин-350» и добрался до самой низкой отметки. Таким образом удалось доказать, что Церик-Кель глубже еще на 21 м.

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«Дело в том, что озеро “живет”, ландшафт его дна и боковых склонов постоянно меняется. Глубина, которую в этот раз показал робот, — это далеко не конечный результат. Если исследования продолжатся, она может увеличиться еще. Вполне допускаю, что Церик-Кель будет официально признано самым глубоким карстовым озером в мире», — сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Кроме того, ученые РГО сумели подтвердить источник «питания» Церик-Кель, в который не впадает ни одной реки.

С помощью создания 3D-модели на основе гидролокаторов они выяснили, что вода долгие годы пробивала себе путь из-под земли.

Церик-Кель (Нижнее Голубое озеро) — уникальный памятник природы, расположенный на высоте 809 м над уровнем моря в Кабардино-Балкарии. Озеро является вторым по глубине пресным водоемом в России после Байкала. Его точную глубину не смог определить даже всемирно известный исследователь Жак-Ив Кусто, который в свое время изучал Голубые озера.

Комментарии
1
Эдита Харитонова
⇖⇖ Одинокие женщины вашего гopода хотят мyжчин...
На фотке профиля - Адрес сайта :)
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