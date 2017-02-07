В лесах Амазонки нашли «двойников» Стоунхенджа

Ученые уже сравнили эти геоглифы со знаменитым Стоунхенджем.

Более 450 геоглифов проявились после того, как леса Амазонии начали активно вырубать, сообщает The Daily Mail.

«Тот факт, что эти области были скрыты в течение многих столетий под старым тропическим лесом, действительно ставит под сомнение идею, что амазонские леса являются нетронутой экосистемой. Мы сразу же захотели узнать, был ли этот регион скрыт за деревьями, когда появились геоглифы», — рассказал доктор Дженнифер Уотлинг из Музея археологии и этнографии Университета Сан-Паулу.

Назначение геоглифов, по мнению ученых, могло быть связано как с ритуальными целями, так и с сельскохозяйственными.