Ученые нашли неожиданный источник смертельного вреда в фаст-фуде
Ученые обнаружили, что упаковка от
Ученые обнаружили, что упаковка от
Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из Института Сайлент Спринг, опубликованому в журнале Environmental Science & Technology Letters, сообщает The Independent.
В упаковке от
Попадая в организм с едой, эти соединения могут вызывать рак, влиять на уровень рождаемости, повышение уровня холестерина, ослабление иммунной системы. Причем они накапливаются в организме в течении жизни.