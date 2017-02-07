Ученые нашли неожиданный источник смертельного вреда в фаст-фуде

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых из Института Сайлент Спринг, опубликованому в журнале Environmental Science & Technology Letters, сообщает The Independent.

В упаковке от фаст-фуда специалисты обнаружили вещество, которое отталкивает жир. Оно состоит из фторированных соединений, известных, как до- и полифторалкильные вещества (или PFASs).

Попадая в организм с едой, эти соединения могут вызывать рак, влиять на уровень рождаемости, повышение уровня холестерина, ослабление иммунной системы. Причем они накапливаются в организме в течении жизни.