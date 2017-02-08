Названы самые далекомигрирующие пресноводные рыбы

Источник: AP 2016

Выяснилось, что за жизнь они проплывают около 11,6 тысяч километров. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports. В южноамериканской реке Амазонка обитают две большие группы мигрирующих рыб — харацинообразные (Characiformes) и сомообразные (Siluriformes), к которым относятся брахиплатистомы.

Несмотря на то, что сомы составляют важную часть местного коммерческого рыбного промысла, зоологами все еще плохо изучены и задокументированы из перемещения.

При этом общий механизм миграции большинства сомов выглядит примерно одинаково: сначала взрослые рыбы движутся вверх по течению для нереста, а затем их потомки пассивно дрейфуют или же активно мигрируют вниз по течению к поймам и устьям рек. Там они продолжают свой рост, чтобы затем отправиться на нерест и продолжить цикл миграции.

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Так как длина Амазонки составляет чуть менее семи тысяч километров, ихтиологи давно предполагали, что брахиплатистомы могут преодолевать большие расстояния (не менее 1000 километров). Тем не менее, исследователи до сих пор не изучали распределение этих рыб в реке, которое позволило бы подтвердить их предположения. Авторы новой работы проанализировали миграцию четырех видов сомов из рода брахипластистома — Brachyplatystoma rousseauxii, B. platynemum, B. juruense, и B. vaillantii. Опираясь на данные научных работ и опросов, которые с 1970х годов проводились в южноамериканских рыбных хозяйствах, ихтиологи изучили распределение рыб разного возраста и размера в нескольких районах Амазонки. Также они дополнительно исследовали рыб, попавших на городские рынки, брали интервью у местных жителей и искали личинок рыб.

Анализ показал, что наибольшее расстояние между зоной нереста и местом, где молодые рыбы продолжают свой рост, составляет 5,8 тысяч километров.

Такую дистанцию преодолевают сомы Brachyplatystoma rousseauxii, размер которых доходит до 1,8 метра. Другие виды брахипластисомы, в свою очередь, также проделывают большой путь по Амазонке — не менее 3,1 тысяч километров (Brachyplatystoma vaillantii).

Таким образом, если учесть что цикл миграции включает движение вниз по реке, а затем в обратном направлении, некоторые сомы, обитающие в Амазонке, за свою жизнь преодолевают не менее 11,6 тысяч километров.