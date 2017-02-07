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18:26 (мск), источник: Мослента

Депутаты попросили столичные власти продлить программу сноса пятиэтажек

Чиновники сталкиваются с рядом проблем при проведении капитального ремонта в таких домах.

Источник: РИА "Новости"

Муниципальные депутаты обратились к Сергею Собянину в рамках IX Съезда Совета муниципальных образований Москвы с просьбой продлить программу сноса ветхих пятиэтажек или разработать новый проект. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета депутатов Бабушкинского района Алексея Лисовенко.

Мы сталкиваемся с рядом трудностей, которые связаны с конструктивными особенностями домов, например, при замене стояков холодного и горячего водоснабжения, стояков канализации с выносом из стены. В таких домах проведение капитального ремонта с технической точки зрения затруднительно.
Алексея ЛисовенкоПредседатель совета депутатов Бабушкинского района

«В связи с этим хочется обратиться с просьбой принять комплекс мер для решения данного вопроса», — заявил он.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в свою очередь, ответил, что реализация этого предложения потребует от города «серьезных ресурсов».

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«Программа закончилась, и при ее реализации мы столкнулись с рядом трудностей: во-первых, отсутствие стартовых площадок, земельных ресурсов, во-вторых, часть жителей категорически отказывалась переселяться в другие дома, в-третьих, это требует колоссальных ресурсов. Поэтому если смотреть по совокупности, то новая программа практически нереализуема и потребует каких-то очень неординарных решений», — отметил он.

Ранее в января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа расселения пятиэтажек сносимых серий выполнена на 95,3 процента. Начиная с 1999 года новые квартиры получили более 162 тысяч московских семей, проживавших в пятиэтажках.

Программа «Жилище» началась в столице еще в 1998-м и была направлена на снос устаревшего жилья и переселение его владельцев в новые дома. Первоначальный официальный список ветхого и аварийного жилья в Москве насчитывал 1722 пятиэтажных дома. Все они были построены в период с 1955 по 1969 год. Сейчас снос полностью завершен в пяти московских округах. На освободившихся площадках строят современное жилье, соцобъекты или благоустраивают территорию.

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