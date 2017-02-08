Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
13:44 (мск), источник: N + 1

Популярность оказалась невыгодной для смутных времен

Международная группа приматологов показала, что большое количество социальных связей у самок капуцинов бывает полезным в спокойное время, но становится источником повышенного риска в смутные времена — например, во время смены лидера группы. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: AP 2016

На примере многих видов социальных видов приматов показано, что наличие большого количества социальных связей полезно для здоровья и продолжительности жизни.

В частности, для павианов было показано, что потомство самок с развитыми социальными связями имеет больше шансов выжить, чем потомство менее социальных самок.
Читайте также
Шимпанзе убили члена стаи и поели его

Однако исследования такого рода обычно не учитывают влияние других социальных факторов, в частности, «мужского инфантицида» — распространенного среди социальных животных явления, при котором самцы убивают детенышей, рожденных самками от других отцов.

Авторы новой статьи изучали влияние социального статуса самок и мужского инфантицида на выживаемость детенышей обыкновенного капуцина (Cebus capucinus) в Коста-Рике. Капуцины живут большими смешанными группами, в которых самцы доминируют над самками. Самки при этом филопатричны (то есть редко переходят из одной группы в другую) и высоко социальны, а самцы регулярно, примерно раз в 4 года, мигрируют в новые группы. Из-за этого в группах регулярно происходит смена лидера (альфа-самца).

В предыдущих исследованиях было показано, что в такие периоды смены лидера детская смертность в группе сильно возрастает: новый альфа-самец в процессе установления своего господства пытается не только задоминировать взрослых особей, но и часто убивает детенышей других самцов.

Оказалось, что риск инфантицида зависит от количества социальных связей самок. В периоды стабильности, когда группой в течение долгого времени правил один и тот же альфа-самец, потомство самок с большим количеством социальных связей оказалось менее подвержденным риску инфантицида, чем детеныши менее общительных матерей.

Однако в смутные времена, то есть в периоды смены лидера, ситуация оказалась обратной: чем более общительной была самка, тем больше была вероятность того, что ее детеныши погибнут.
Читайте также
У голландских орангутанов появился тиндер

По мнению ученых, это объясняется тем, что детеныши общительных самок в спокойные периоды более защищены и имеют доступ к большему количеству ресурсов. Высоко социальные самки имеют большее количество «друзей» — как самок, так и самцов, — которые могут защитить их потомство от нападения как других самцов, так и хищников. Кроме того, поскольку самки капуцинов часто кормят не только своих, но и чужих детенышей, у детей общительных самок больше возможностей получить пищу.

Однако в периоды смены лидера большое количество социальных связей становится опасным. Общительные самки занимают центральное положение в группе как в социальном, так и в физическом смысле: они проводят большую часть времени в центре группы, а не на периферии. Такое же центральное положение занимает и альфа-самец, в том числе новый лидер группы. При появлении нового лидера центральная самка обычно проводит много времени рядом с ним, устанавливая контакт.

Именно это и делает детей общительных самок уязвимыми в периоды смены власти: новый самец в процессе установления власти с большей вероятностью нападает на ее детенышей, находящихся поблизости, чем на детенышей менее общительных самок, находящихся на периферии группы.

Недавно приматологи показали, что социальный статус (а значит и количество социальных связей) у макак влияет на их иммунитет, причем этот эффект обратим: при повышении статуса иммунный ответ, подавленный у низкоранговых обезьян, снова возвращается к норме.

Софья Долотовская

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гелий заставили создать устойчивое химическое соединение
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь