Популярность оказалась невыгодной для смутных времен

Источник: AP 2016

На примере многих видов социальных видов приматов показано, что наличие большого количества социальных связей полезно для здоровья и продолжительности жизни.

В частности, для павианов было показано, что потомство самок с развитыми социальными связями имеет больше шансов выжить, чем потомство менее социальных самок.

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Однако исследования такого рода обычно не учитывают влияние других социальных факторов, в частности, «мужского инфантицида» — распространенного среди социальных животных явления, при котором самцы убивают детенышей, рожденных самками от других отцов. Авторы новой статьи изучали влияние социального статуса самок и мужского инфантицида на выживаемость детенышей обыкновенного капуцина (Cebus capucinus) в Коста-Рике. Капуцины живут большими смешанными группами, в которых самцы доминируют над самками. Самки при этом филопатричны (то есть редко переходят из одной группы в другую) и высоко социальны, а самцы регулярно, примерно раз в 4 года, мигрируют в новые группы. Из-за этого в группах регулярно происходит смена лидера (альфа-самца).

В предыдущих исследованиях было показано, что в такие периоды смены лидера детская смертность в группе сильно возрастает: новый альфа-самец в процессе установления своего господства пытается не только задоминировать взрослых особей, но и часто убивает детенышей других самцов.

Оказалось, что риск инфантицида зависит от количества социальных связей самок. В периоды стабильности, когда группой в течение долгого времени правил один и тот же альфа-самец, потомство самок с большим количеством социальных связей оказалось менее подвержденным риску инфантицида, чем детеныши менее общительных матерей.

Однако в смутные времена, то есть в периоды смены лидера, ситуация оказалась обратной: чем более общительной была самка, тем больше была вероятность того, что ее детеныши погибнут.

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По мнению ученых, это объясняется тем, что детеныши общительных самок в спокойные периоды более защищены и имеют доступ к большему количеству ресурсов. Высоко социальные самки имеют большее количество «друзей» — как самок, так и самцов, — которые могут защитить их потомство от нападения как других самцов, так и хищников. Кроме того, поскольку самки капуцинов часто кормят не только своих, но и чужих детенышей, у детей общительных самок больше возможностей получить пищу. Однако в периоды смены лидера большое количество социальных связей становится опасным. Общительные самки занимают центральное положение в группе как в социальном, так и в физическом смысле: они проводят большую часть времени в центре группы, а не на периферии. Такое же центральное положение занимает и альфа-самец, в том числе новый лидер группы. При появлении нового лидера центральная самка обычно проводит много времени рядом с ним, устанавливая контакт.

Именно это и делает детей общительных самок уязвимыми в периоды смены власти: новый самец в процессе установления власти с большей вероятностью нападает на ее детенышей, находящихся поблизости, чем на детенышей менее общительных самок, находящихся на периферии группы.