В Воронеже в феврале снесут три киоска «Робин Сдобин»

Список торговых объектов, которые снесут до весны, появился на сайте мэрии во вторник, 7 февраля. Большинство из них находятся в Коминтерновском и Ленинском районах. Причина демонтажа — отсутствие разрешительных документов у владельцев.

Киоски АО «Робин Сдобин» снесут у ВГУ на Университетской площади, на улице Плехановская, 22 и на Чапаева, 132. «Русский аппетит» демонтируют на улице Ленина рядом с педуниверситетом. Незаконно установленные павильоны исчезнут из парка «Алые паруса», сквера «У озера» (Ленинский проспект, 123д), от остановон «Нижняя» и «Полины Осипенко» на Ленинском проспекте, а также с улиц Владимира Невского, Матросова, Ворошилова, Кривошеина.

С февраля 2016 года полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля. План демонтажа незаконных киосков изменили летом. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сразу сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, незаконно торгующие алкоголем.

В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.

Контекст

В 2016 году власти запланировали снести более 500 киосков, в том числе 62 киоска, принадлежащие сетям фастфуда «Робин Сдобин» и «Русский аппетит».

В мае 2016 года владельцы сетей, воронежские бизнесмены Александр Губарев и Андрей Прытыкин, попросили уполномоченного по защите прав предпринимателей Воронежской области Юрия Гончарова вмешаться в их конфликт с мэрией. Бизнесмены сообщили, что действия мэрии могут стоить им 30% бизнеса.