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19:12 (мск), источник: РИА Новости

В Третьяковской галерее открылась выставка «Шедевры Византии»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Выставка «Шедевры Византии», на которой представлены 18 экспонатов из греческих музеев, открылась в Третьяковской галерее.

Источник: РИА Новости

«Это очень близкое нам искусство, потому что Русь принимает вместе с христианством традиции иконописания, храмового зодчества, язык литургического действия, язык Византии… Здесь на этой выставке мы можем увидеть небольшое количество памятников, но памятников очень ценных, очень редких — от десятого века до икон начала 16-го века, когда Византия как государство уже не существовала», — сказала замгендиректора по научной работе Татьяна Карпова.

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Самый ранний памятник в экспозиции — серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. Искусство XII века представлено иконой «Воскрешение Лазаря», воплощающей утонченный рафинированный стиль живописи этого времени. Как рассказала Карпова, в собрании Третьяковской галереи находится икона «Богоматерь Владимирская» этой же эпохи, созданная в Константинополе в первой трети XII столетия и затем привезенная на Русь.

Также на выставке представлены рельеф с образом великомученика Георгия со сценами жития, икона «Богоматерь с Младенцем», написанная в XIII веке предположительно кипрским мастером, двусторонний образ «Богоматерь Одигитрия, с двунадесятыми праздниками. Престол уготованный» XIV века, кацея́ (кадильница) с изображением великомучеников Феодора и Димитрия и шитый возду́х (покров) на Святые Дары. Поствизантийский период представлен тремя иконами греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году.

Куратор выставки Елена Саенкова отметила, что архитектура выставки не пытается сымитировать храмовое пространство.

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«Первая мысль, которая возникает, когда мы говорим о Византийской культуре, это Святая София, и сразу хочется воспроизвести храмовое пространство. Мы намеренно не пытались этого сделать, потому что это все-таки это особая культура, особая традиция, и мы пытались создать максимально комфортную атмосферу для двусторонних памятников, чтобы посетители могли осматривать их обороты, у нас таких произведений несколько, и это всегда особая сложность в экспонировании таких вещей», — пояснила она.

Куратор подчеркнула, что в их родной среде, в Византийском музее, иконы экспонируются именно таким образом, открытые с двух сторон, так как на оборотной стороне можно увидеть крест или, например, цветы. Это был один из способов их украшения.

Выставка «Шедевры Византии» располагается рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства XI—XVII вв.еков, что дает возможность зрителю проследить параллели и увидеть особенности произведений русских и греческих художников.

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