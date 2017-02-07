В Третьяковской галерее открылась выставка «Шедевры Византии»

Источник: РИА Новости

«Это очень близкое нам искусство, потому что Русь принимает вместе с христианством традиции иконописания, храмового зодчества, язык литургического действия, язык Византии… Здесь на этой выставке мы можем увидеть небольшое количество памятников, но памятников очень ценных, очень редких — от десятого века до икон начала 16-го века, когда Византия как государство уже не существовала», — сказала замгендиректора по научной работе Татьяна Карпова.

Самый ранний памятник в экспозиции — серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. Искусство XII века представлено иконой «Воскрешение Лазаря», воплощающей утонченный рафинированный стиль живописи этого времени. Как рассказала Карпова, в собрании Третьяковской галереи находится икона «Богоматерь Владимирская» этой же эпохи, созданная в Константинополе в первой трети XII столетия и затем привезенная на Русь. Также на выставке представлены рельеф с образом великомученика Георгия со сценами жития, икона «Богоматерь с Младенцем», написанная в XIII веке предположительно кипрским мастером, двусторонний образ «Богоматерь Одигитрия, с двунадесятыми праздниками. Престол уготованный» XIV века, кацея́ (кадильница) с изображением великомучеников Феодора и Димитрия и шитый возду́х (покров) на Святые Дары. Поствизантийский период представлен тремя иконами греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году. Куратор выставки Елена Саенкова отметила, что архитектура выставки не пытается сымитировать храмовое пространство.