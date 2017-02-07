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19:56 (мск), источник: Publika.md

По всей стране объявлен желтый код метеоопасности из-за мороза и снегопадов

Зима вернулась с новой силой. Молдову накрыл циклон, который принес снегопады и мороз. По всей стране объявлен жёлтый код метеоопасности. У дорожников снова аврал, на севере страны заносы расчищали с раннего утра.

Источник: Publika.md

«Ночью циклон уже достиг территории Молдовы. На юге начался дождь со снегом, на севере, где температура воздуха ниже, — снегопад. В пятницу ожидается до минус 18 градусов, в зонах с пониженным атмосферным давлением — до 20 градусов мороза», — сказала синоптик Наталья Унгуряну.

Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, превысит 70 километров в час. На дорогах образуется гололедица, возможны заносы. Снегопад ослабнет только в среду к вечеру.

Рано утром на расчистку дорог вывели четыре сотни рабочих и 120 спецмашин. Потратили больше тысячи семисот тонн реагента.

«Дорожники работают в режиме нон-стоп. Чтобы предупредить образование гололедицы, как только начался снег, трассы стали обрабатывать реагентом. В нашем распоряжении почти 500 единиц спецтехники», — отметил замглавы Государственной администрации дорог Ион Дручек.

Реагентов, по словам дорожников, хватит до весны. На складах криулянской дорожной службы — 900 тонн противогололедного материала.

«У нас четыре спецмашины, и работают все. Меняются они каждые четыре часа», — сказал технический директор АО Drumuri Criuleni Михаил Нистряну.

Когда столбики термометорв опустятся ниже минус 15-ти, дорожники будут использовать техническую соль.

«При очень низких температурах 30−40-процентные смеси не дают ожидаемого результата. Мы используем чистую соль. Этой зимой мы применяли техническую соль только два раза».

Национальная патрульная инспекция призывает водителей оборудовать автомобиль по погоде.

«Шины только зимние. В багажнике должна быть лопата и мешок песка. Нужно следить, чтоб мобильный телефон был заряжен», — отметила пресс-секретарь НПИ Алина Бунгез.

Пожарные напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при использовании печей и обогревателей.

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