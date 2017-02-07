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20:04 (мск), источник: Секрет Фирмы

Видео дня. Соревнования Барака Обамы и Ричарда Брэнсона по сёрфингу

Миллиардер Ричард Брэнсон поспорил с бывшим президентом США Баракой Обамой, что он научится кататься на фойлборде, а Обама сможет прокатиться на кайтсерфинге.

Источник: AP 2016

В итоге Брэнсон и Обама провели соревнования на Виргинских островах, в которых победил Обама. Об этом пишет «Медуза».

Барак Обама | Источник: AP 2016

Барак Обама проехал на кайтсерфе 100 метров, тогда как Брэнсон проехал на фойлборде только 50 метров.

Барак Обама | Источник: AP 2016

Ещё до выборов президента 2008 года Барак Обама занимался серфингом на Гавайях, но когда его выбрали на пост президента США, глава службы безопасности запретил ему кататься на доске. Из-за этого бизнесмен предложил президенту такой спор.

Ричард Брэнсон | Источник: Reuters
Ричард Брэнсон и Барак Обама | Источник: AP 2016
Ричард Брэнсон опубликовал видео соревнования с Бараком Обамой
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