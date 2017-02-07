Видео дня. Соревнования Барака Обамы и Ричарда Брэнсона по сёрфингу
Миллиардер Ричард Брэнсон поспорил с бывшим президентом США Баракой Обамой, что он научится кататься на фойлборде, а Обама сможет прокатиться на кайтсерфинге.
Миллиардер Ричард Брэнсон поспорил с бывшим президентом США Баракой Обамой, что он научится кататься на фойлборде, а Обама сможет прокатиться на кайтсерфинге.
В итоге Брэнсон и Обама провели соревнования на Виргинских островах, в которых победил Обама. Об этом пишет «Медуза».
Барак Обама проехал на кайтсерфе 100 метров, тогда как Брэнсон проехал на фойлборде только 50 метров.
Ещё до выборов президента 2008 года Барак Обама занимался серфингом на Гавайях, но когда его выбрали на пост президента США, глава службы безопасности запретил ему кататься на доске.