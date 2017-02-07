Синоптик рассказала, когда отступят сильные морозы
Синоптик Наталка Диденко сообщила, когда украинцам стоит ждать небольшого потепления. Сильные морозы, по ее мнению, отступят не раньше 10 февраля.
Синоптик Наталка Диденко сообщила, когда украинцам стоит ждать небольшого потепления. Сильные морозы, по ее мнению, отступят не раньше 10 февраля.
Об этом она написала в Facebook, опубликовав соответствующую прогнозу диаграмму. Однако Диденко намекнула, что это еще не конец морозов.
«В Киеве пока — морозище. Попустит сильные морозы 10 февраля. Но видите, как на диаграмме с 14 февраля кривая снова начинает ползти вниз?», — написала синоптик, намекнув, что эти холода еще не последние.
По прогнозу, в Украине преимущественно снег, температура до -10.