Синоптик рассказала, когда отступят сильные морозы

Об этом она написала в Facebook, опубликовав соответствующую прогнозу диаграмму. Однако Диденко намекнула, что это еще не конец морозов.

«В Киеве пока — морозище. Попустит сильные морозы 10 февраля. Но видите, как на диаграмме с 14 февраля кривая снова начинает ползти вниз?», — написала синоптик, намекнув, что эти холода еще не последние.