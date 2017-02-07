Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
19:49 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптик рассказала, когда отступят сильные морозы

Синоптик Наталка Диденко сообщила, когда украинцам стоит ждать небольшого потепления. Сильные морозы, по ее мнению, отступят не раньше 10 февраля.

Об этом она написала в Facebook, опубликовав соответствующую прогнозу диаграмму. Однако Диденко намекнула, что это еще не конец морозов.

«В Киеве пока — морозище. Попустит сильные морозы 10 февраля. Но видите, как на диаграмме с 14 февраля кривая снова начинает ползти вниз?», — написала синоптик, намекнув, что эти холода еще не последние.

По прогнозу, в Украине преимущественно снег, температура до -10.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь