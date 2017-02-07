Милана Скоробогатова о гибели детей в больнице Уфы: «Это страшные трагедии»
Детский омбудсмен РБ Милана Скоробогатова в беседе с корреспондентом ProUfu.ru прокомментировала гибель детей в уфимской больнице.
Детский омбудсмен РБ Милана Скоробогатова в беседе с корреспондентом ProUfu.ru прокомментировала гибель детей в уфимской больнице.
Напомним, буквально за последние пару недель стало известно, что в уфимской больнице № 17 скончались трое детей при разных обстоятельствах. При этом их родители уверены, что во всех трех случаях имели место врачебные ошибки.
«Во-первых, этим занимается Следственный комитет. Как только нам предоставят результаты проверок, будут выяснены причины случившегося, тогда по каждому случаю будем кричать, выезжать на место. Это страшные трагедии, — сообщила свое мнение Милана Маратовна. — Мы будем делать все возможное, чтобы хоть
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