Милана Скоробогатова о гибели детей в больнице Уфы: «Это страшные трагедии»

Напомним, буквально за последние пару недель стало известно, что в уфимской больнице № 17 скончались трое детей при разных обстоятельствах. При этом их родители уверены, что во всех трех случаях имели место врачебные ошибки.

«Во-первых, этим занимается Следственный комитет. Как только нам предоставят результаты проверок, будут выяснены причины случившегося, тогда по каждому случаю будем кричать, выезжать на место. Это страшные трагедии, — сообщила свое мнение Милана Маратовна. — Мы будем делать все возможное, чтобы хоть как-то облегчить психологическую травму родителям, потерявшим детей. А далее уже будем разбираться, системные ли это были ошибки или нет».

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