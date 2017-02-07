Ректоры петербургских вузов попросили передать Исаакий РПЦ до Пасхи

В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», — подчеркивают авторы, прося приурочить передачу Исаакия к Пасхе.

Вопрос передачи собора РПЦ обсуждался на встрече со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. По итогам встречи ректоры подписали совместное обращение к Полтавченко (имеется в распоряжении редакции).

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Среди подписавшихся под обращением — ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

Ранее стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Здание должно перейти под управление Церкви не позднее 1 марта 2019 года.

Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения.