До конца недели на Кубани будет холодно

Новороссийск в тревожном ожидании ураганного ветра. В ночь на 9 февраля его скорость может достигнуть 38 метров в секунду. Непогода обрушится на город-герой, а также ближайшие курорты — Геленджик и Анапу. Температура воздуха при этом опустится ниже нуля — до минус семи градусов.

На Кубани устраняли последствия сильных осадков. Подтопленными оказались дороги и автомобильный мост. Стихия обрушилась на Черноморское побережье. В курортных городах экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В станице Гостагаевской несколько улиц превратились в большие лужи, а в районе Новороссийска пытаются восстановить поврежденный мост.

На Черноморском побережье экстренное предупреждение от МЧС будет действовать до конца этой недели. Неблагоприятный прогноз и по кубанской столице. Сегодня вечером и завтра в Краснодаре ожидают ухудшение погоды, мокрый снег, гололед и понижение температуры воздуха.