Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
9Колесница для королевских похорон
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
09:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

До конца недели на Кубани будет холодно

Неблагоприятный прогноз погоды — на всей территории Краснодарского края. Холода не обойдут стороной даже Черноморское побережье.

Новороссийск в тревожном ожидании ураганного ветра. В ночь на 9 февраля его скорость может достигнуть 38 метров в секунду. Непогода обрушится на город-герой, а также ближайшие курорты — Геленджик и Анапу. Температура воздуха при этом опустится ниже нуля — до минус семи градусов.

На Кубани устраняли последствия сильных осадков. Подтопленными оказались дороги и автомобильный мост. Стихия обрушилась на Черноморское побережье. В курортных городах экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В станице Гостагаевской несколько улиц превратились в большие лужи, а в районе Новороссийска пытаются восстановить поврежденный мост.

На Черноморском побережье экстренное предупреждение от МЧС будет действовать до конца этой недели. Неблагоприятный прогноз и по кубанской столице. Сегодня вечером и завтра в Краснодаре ожидают ухудшение погоды, мокрый снег, гололед и понижение температуры воздуха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
ДНР представила план урегулирования ситуации в Донбассе
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь