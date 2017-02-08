До конца недели на Кубани будет холодно
Неблагоприятный прогноз погоды — на всей территории Краснодарского края. Холода не обойдут стороной даже Черноморское побережье.
Неблагоприятный прогноз погоды — на всей территории Краснодарского края. Холода не обойдут стороной даже Черноморское побережье.
Новороссийск в тревожном ожидании ураганного ветра. В ночь на 9 февраля его скорость может достигнуть 38 метров в секунду. Непогода обрушится на
На Кубани устраняли последствия сильных осадков. Подтопленными оказались дороги и автомобильный мост. Стихия обрушилась на Черноморское побережье. В курортных городах экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В станице Гостагаевской несколько улиц превратились в большие лужи, а в районе Новороссийска пытаются восстановить поврежденный мост.
На Черноморском побережье экстренное предупреждение от МЧС будет действовать до конца этой недели. Неблагоприятный прогноз и по кубанской столице. Сегодня вечером и завтра в Краснодаре ожидают ухудшение погоды, мокрый снег, гололед и понижение температуры воздуха.